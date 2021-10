De strijd en worsteling van Derya Selvi: ‘Ik worstel dagelijks om de Belastingdienst te vergeven’

Den Haag

Een brief van de Belastingdienst in 2013 betekent voor Derya Selvi het begin van een donker tijdperk. Moet ze 48.000 euro in één klap terugbetalen? Dat moet een foutje zijn, denkt de Almeerse dan nog. Het geëiste bedrag heeft ze niet op de plank liggen. Selvi gaat in bezwaar, maar krijgt nooit antwoord van de Belastingdienst. Alle bezwaren zijn kwijtgeraakt. Ondertussen loopt de vordering elke drie maanden steeds hoger op vanwege de rentekosten.

De financiële zorgen blijven niet zonder gevolgen. Er komt veel spanning in de relatie met haar partner. Hij vertrekt. Zij blijft alleen achter met twee kinderen, die inmiddels 17 en 20 jaar oud zijn.

Jarenlang zet Selvi alles op alles om het hoofd boven water te houden. Van 950 euro in de ..

