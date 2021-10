Hoe godsdienst te geven op openbare scholen: Vrijuit praten over het geloof, maar geen evangelisatie

‘Komt mijn konijn in de hemel?’ ‘Bestaat er een God?’ Ook op openbare scholen kunnen zulke vragen besproken worden, tijdens lessen godsdienstig vormingsonderwijs. Die lessen zijn juist nu relevant, vindt lector Jan van Doleweerd: ‘Als je waardig wil samenleven in een maatschappij vol botsende levensbeschouwingen moet je kinderen al jong leren daarover in gesprek te gaan.’

Utrecht

‘Vroeger bezocht de dominee openbare scholen om kinderen te vertellen over het christendom. Toen dat voor hem te veel werd, ging de domineesvrouw. Vervolgens ontstond een lange traditie van vrijwilligers die godsdienst gaven. Daaruit is het Protestants Centrum Godsdienstig Vormingsonderwijs (PC GVO) ontstaan’, vertelt pedagoog en theoloog Jan van Doleweerd. Die stichting en kenniscentrum Driestar educatief vroegen hem als ‘associate lector’ te onderzoeken hoe de PC GVO-vakdocenten verder kunnen professionaliseren. Zijn officiële installatie is net achter de rug. ‘Die leerkrachten zijn allemaal vakbekwaam en gemotiveerd. Maar de tijd staat niet stil: de samenleving verandert, net als de vragen die scholen stellen. Dus is praktijkge..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .