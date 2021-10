Limburgse Stein is de best toegankelijke gemeente voor mensen met een beperking

Stein is de winnaar van de verkiezing ‘meest toegankelijke gemeente voor mensen met een beperking’. Samen met vier anderen streed de Limburgse gemeente om de titel in een wedstrijd van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Amersfoort

Tijdens de bekendmaking in Amersfoort donderdag, roemde directeur van de VNG en juryvoorzitter Leonard Geluk de winnaar omdat zij op alle domeinen actief bezig zijn met toegankelijkheid. Als voorbeeld noemde Geluk het onderwijs in Stein: schoolgebouwen bevatten prikkelarme lokalen voor mensen met een verstandelijke beperking en kinderen kunnen via een onderwijsprogramma ervaren hoe het is om te leven met een beperking.

ervaringsdeskundigen

Voor de jury was ook de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen een belangrijk criterium. Geluk: ‘Stein werkt samen met inwoners en het benutten van hun deskundigheid leidt tot resultaten waar mensen echt iets aan hebben.’ We..

