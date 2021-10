Sluiting van scholen, theaters, dierentuinen en musea in tweede golf minder effectief tegen besmetting dan in eerste golf

Amsterdam

Dat blijkt uit een Britse analyse van de coronamaatregelen in zeven Europese landen, waaronder Nederland. Interessant, maar pas op, tekent epidemioloog en kinderarts Patricia Bruijning (UMC Utrecht) daarbij aan: ‘Dit is geen studie op basis waarvan je meteen kunt zeggen: zie je nou wel.’ De Britten keken immers naar gemiddelde patronen in de epidemie, niet naar afzonderlijke landen.

En juist in Nederland kon het weleens anders zitten: bij ons sloten de scholen pas in december, aan het eind van de periode die de Britten bestudeerden. ‘Ik ben ervan overtuigd dat in ons land de schoolsluiting van december wel degelijk flink effect heeft gehad’, zegt Bruijning. ‘Je zag in ons land het aantal besmettingen in precies de ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .