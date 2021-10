Huizenmarkt breekt wéér records: niet eerder stonden zo weinig woningen te koop en werden ze zo snel verkocht

De gemiddelde prijs van een bestaande woning is gestegen naar 419.000 euro. Dat is 65.000 euro meer dan twaalf maanden geleden. Dat blijkt uit de woningmarktcijfers van makelaarsvereniging NVM.

Ook de gemiddelde prijs van een nieuwbouwwoning heeft met 455.000 euro, een stijging van 14 procent in twaalf maanden, een nieuw record bereikt. Ondanks de woningbouwplannen van het kabinet is de opgaande lijn in het aantal verkopen van nieuwbouwwoningen gestopt. In het derde kwartaal verkochten NVM-makelaars bijna achtduizend nieuwbouwwoningen en bouwkavels. Dit is een daling van 15 procent vergeleken met een jaar eerder. Het aantal nieuwbouwwoningen dat op de markt kwam, is met 7400 woningen 28 procent lager dan een jaar eerder. Volgens de makelaar stijgt de kwaliteit van de nieuwbouw niet mee met de prijs. ‘Dit wringt steeds meer’, aldus de rapportage.

Door de prijsstijgingen neemt de tweedeling in de samenleving tussen woning..

