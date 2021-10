Hulporganisaties: werkelijke aantal te evacueren Afghanen veel lager dan cijfers die kabinet verspreidt

Hulporganisaties en vrijwilligers hebben woensdag een inventarisatie aan de Kamer aangeboden over de aantallen nog te evacueren Afghanen die voor Nederlandse organisaties hebben gewerkt. Volgens hen gaat het om enkele honderden mensen, met hun gezinnen erbij hoogstens een paar duizend. De eerste dode onder de achterblijvers in Afghanistan zou al zijn gevallen.

Den Haag

Het kabinet houdt het daarentegen op ‘vele tienduizenden mensen’, tot ergernis van de hulporganisaties. De organisaties en vrijwilligers maken in hun noodkreet aan de Tweede Kamer gewag van de dood van de vader van twee geëvacueerde Afghanen. ‘Van twee broers die geëvacueerd zijn, is het hun ouders niet gelukt op het vliegveld te komen. Daarna vond er een inval van de Taliban plaats waarbij de vader is vermoord. De rest van het gezin is gewond en doodsbang.’

Een eerdere brief van onder meer Vluchtelingenwerk aan de drie meest betrokken ministeries (Buitenlandse Zaken, Defensie en Justitie en Veiligheid), met het aanbod om same..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .