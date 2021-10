Wolf is flexibel en went snel aan de mens

Wolven zijn heel intelligente dieren. Ze zijn flexibel en leergierig en passen zich snel aan de aanwezigheid van de mens aan. Een wolf kan overal voorkomen waar hij overdag veilig kan rusten en waar voldoende voedsel aanwezig is. Maar mensen moeten een wolf nooit voeren. Het is voor de veiligheid belangrijk dat het dier wild blijft, zeggen onderzoekers in twee woensdag verschenen rapporten over de ontwikkeling van de wolvenpopulatie in Nederland.

De rapporten zijn gemaakt in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en BIJ12, het bureau dat voor de provincies wolvenschade regelt. Volgend jaar gaan de instanties het Interprovinciaal Wolvenplan herzien. Dat is nodig, omdat zich ondertussen vijf wolven definitief in Nederland hebben gevestigd. Er zijn welpen geboren en er zijn in de afgelopen zes jaar 34 verschillende wolven waargenomen. Naar verwachting vestigen zich meer wolven in Nederland, maar hoe veel en hoe snel dat gaat is niet te zeggen volgens ecoloog Hugh Jansman van Wageningen Environmental Research (WENR), onderdeel van de Wageningse universiteit.

WENR heeft alle bekende feiten over de wolven op een rijtje ge..

