Boetes tijdens trajectcontroles stijgen met twintig procent

Den Haag

In de periode mei tot en met augustus 2019 leidden trajectcontroles nog tot het uitschrijven van 706.585 boetes. Twee jaar later kwam de teller in dezelfde periode veel hoger uit. Het ministerie van Justitie en Veiligheid noteerde in totaal 849.545 snelheidsovertredingen, blijkt uit gegevens die het ministerie dinsdag publiceerde. Dat is een stijging van twintig procent.

Volgens het ministerie is de toename onder meer te verklaren doordat er meer controletrajecten bijgekomen zijn. Ging het in 2019 nog uitsluitend om elf trajecten op de snelweg, inmiddels zijn daar twintig routes bijgekomen op provinciale wegen. Dat laatste is volgens het ministerie noodzakelijk omdat er op de zogeheten N-wegen relatief veel ongelukken gebeuren die..

