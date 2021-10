Verblijfsvergunning biedt gezin Nunë en Davit hoop: ‘Vader staat te popelen om aan de slag te gaan’

In de rechtszitting die afgelopen donderdag plaatsvond, gaf de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) al toe dat er fouten waren gemaakt. De IND beweerde tot donderdag dat de woon- en verblijfplaats van het gezin onbekend was, maar die bleek in een document van 2013 al te staan. Daarom concludeert de IND dat het gezin niet terug hoeft naar Armenië. Dat werd afgelopen vrijdag in een brief aan het gezin bevestigd. Dit betekent onder meer dat de ouders in Nederland aan het werk mogen, zegt Westra. ‘Vooral de vader staat te popelen om aan de slag te gaan en kreeg al verschillende banen aangeboden. Hij is heel handig, dus misschien kan hij iets in de bouw doen.’ De kinderen gingen de afgelopen jaren al naar school.

De ouders van Nunë en Davi..

