Eerste aanwijzingen voor mishandeling van ‘achterblijvers’ in Afghanistan

Den Haag

Een grote Nederlandse hulporganisatie, die om veiligheidsredenen anoniem wil blijven, ontving recent ‘betrouwbare berichten’ dat een aantal medewerkers van door Nederland gefinancierde mensenrechtenprojecten door de Taliban is opgepakt en mogelijk zelfs gemarteld.

De directeur van deze organisatie zegt voortdurend in contact te zijn met partnerorganisaties in Afghanistan die de Nederlandse projecten uitvoerden en dat, zeker buiten Kabul, steeds meer dingen gebeuren die het daglicht niet kunnen verdragen. ‘In de provincie gaat het verder. Al langere tijd is een deel van dat personeel zeer op zijn hoede, en verandert bijvoorbeeld vaak van slaapplaats. Ook kregen mensen de Taliban aan de deur. Nu krijgen we bericht dat een aantal med..

