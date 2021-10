In Hardenberg mag het invalidentoilet geen rommelhok meer zijn

Hardenberg

‘Veel te steil!’, moppert Karin van der Haar (44). Ze wijst naar de hellingbaan achter het beachvolleybal clubhuis in Hardenberg. ‘Daar kom ik met mijn rolstoel nooit omhoog, want dan val ik achterover.’

Hardenberg is samen met Zwolle, Harderwijk, Stein en Oude IJsselstreek in de race voor de titel ‘meest toegankelijke gemeente voor iemand met een beperking’. De wedstrijd is een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De uitslag wordt donderdag bekend gemaakt. Maar zelfs in finalistenstad Hardenberg is nog winst te behalen, blijkt tijdens een rondrit met ervaringsdeskundige Van der Haar. Ze werkt als vrijwilliger voor het Platform Inclusief gemeente Hardenberg en adviseert ondernemers en de gemeente over to..

