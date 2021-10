Wopke Hoekstra maakte gebruik van brievenbusfirma op Britse Maagdeneilanden

CDA-leider Wopke Hoekstra, die als minister van Financiën het gebruik van fiscale sluiproutes moet bemoeilijken, blijkt tot vlak voor zijn benoeming zelf zo’n route te hebben bewandeld. Hij stak via een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden 26.500 euro in een safari-aanbieder in Oost-Afrika. Dat meldde hij als senator niet aan de Eerste Kamer, maar later wel aan premier Mark Rutte.

De onthulling is een eerste Nederlandse affaire in de zondag vrijgegeven Pandora Papers, een stapel van 11,9 miljoen documenten die zijn gelekt uit veertien financiële dienstverleners die de weggetjes weten naar belastingparadijzen. De documenten komen nu naar buiten via het Internationale Consortium voor Onderzoeksjournalisten (ICIJ), dat in Nederland dagblad Trouw, Het Financieele Dagblad, De Groene Amsterdammer en onderzoeksplatform Investico als partners heeft.

In internationale media duiken al meteen namen op van politici en beroemdheden die via deze kantoortjes belasting hebben ontdoken of ontweken. Zo blijkt de Britse oud-premier Tony Blair via de Maagdeneilanden e..

