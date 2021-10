‘Er was geen serieus plan voor aanslag op politici’

Er was geen concreet plan van de negen terreurverdachten uit Eindhoven die vorige week werden opgepakt voor een aanslag op politici. Dat zegt de advocaat van twee van de verdachten, Peter Plasman, naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.

Den Haag

Volgens de krant hadden de negen verdachten het mogelijk gemunt op premier Mark Rutte, PVV-voorman Geert Wilders en FVD-leider Thierry Baudet.

Volgens Plasman is de beschuldiging gebaseerd op een ‘melig gesprek’ dat de verdachten hadden tijdens het opzetten van een film op Netflix. Daarin zijn nare teksten gezegd en zijn de politici genoemd. ‘Maar er is nooit sprake geweest van een serieus plan, waarbij besproken is hoe en wie dat gaat doen.’ De twee verdachten die Plasman verdedigt ‘noemen zichzelf echt heel dom dat ze hierover hebben meegepraat’, aldus de raadsman.

In chatgesprekken tussen de verdachten zouden de politici niet genoemd zijn. Volgens Plasman werden er tijdens de chatgesprekken wel ‘vervelende teksten’ uitgewisseld,..

