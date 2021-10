Duurzaam eten met wat educatie

In de nieuwste eetgelegenheid van Ede, het Smaakpark, scharrelen vier varkens achter de bar en niemand drinkt er een biertje minder om. ‘Humor!’, vindt een van de gasten die drankjes komt bestellen. De vier roodbruine durocvarkens wroeten in een dikke laag stro achter een glazen wand. Ze hebben uitloop naar buiten. Humor? Over een halfjaar zitten die leuke knorretjes van snuit tot krulstaart in de burgers, worsten en andere gerechten die hier op het bord verschijnen.