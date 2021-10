Eerste vonnissen verplichte anticonceptie bij ‘onmacht’ vrouw uitgesproken. ‘Een sensationele doorbraak’

Verplichte anticonceptie is een gevoelig onderwerp.

Amsterdam

De nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, die sinds begin vorig jaar van kracht is, maakt het mogelijk om vrouwen met ernstige psychiatrische problemen verplicht anticonceptie op te leggen.

Oud-kinderrechter Cees de Groot noemt dat ‘een sensationele doorbraak’. Hij pleit samen met anderen al jaren voor verplichte anticonceptie voor vrouwen met zware psychische problemen of een ernstige verstandelijke beperking. Daarmee wordt voorkomen dat ‘onmachtige’ vrouwen kinderen krijgen die zij niet zelf kunnen verzorgen en vaak al meteen na de geboorte moeten afstaan.

‘Dat is niet in het belang van het kind en niet in het belang van de moeder’, vindt ook Paul Vlaardingerbroek, emeritus hoogleraar familie- en jeugdrecht aan..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .