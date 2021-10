Lidl ‘moet voorbeeld zijn’ voor supermarkten

Huizen

Lidl kondigde vrijdag aan per 1 oktober te stoppen met de verkoop van rookwaren. De supermarktketen had eerder al aangegeven de verkoop ervan af te bouwen en als eerste supermarkt in Nederland te willen stoppen met tabak. Dat proces is nu afgerond.

De beslissing stamt al uit 2018. Destijds zei de super dat sigaretten en tabak uiterlijk in 2022 uit alle filialen verdwenen moesten zijn. Uiteindelijk is Lidl, dat momenteel 440 winkels telt in Nederland, dit dus iets eerder gelukt dan gedacht.

‘Lidl zet een enorme stap op weg naar een rookvrije generatie, hiermee zijn ze een voorbeeld voor de gehele branche. Wij zijn ervan overtuigd dat andere supermarkten niet achter kunnen blijven’, zegt woordvoerder Herman Vijlbrief van het Longfonds...

