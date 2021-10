Oud-SP-fractievoorzitter Emile Roemer nieuwe gouverneur van Limburg

Maastricht

De Staten hebben Roemer (1962) bij de minister aanbevolen voor benoeming tot nieuwe commissaris van de Koning. Roemer was eerder waarnemend burgemeester in Alkmaar en Heerlen en van 2010 tot 2018 fractievoorzitter voor de SP in de Tweede Kamer. Ook was hij voorzitter van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten.

integriteit

Roemer volgt de in april opgestapte Theo Bovens (CDA) op, die wegging toen de Staten twijfelden aan de integriteit van het college van Gedeputeerde Staten. Ook de gedeputeerden stapten toen op. Sindsdien neemt de ervaren VVD-bestuurder Johan Remkes het gouverneurschap in Limburg waar.

Vrijdagochtend kwam de vertrouwenscommissie in besloten vergadering bijeen in het gouvernement in Maastricht.

Rond de middag ..

