Rijden, appen, schrikken, remmen! Nederland maakt zich massaal schuldig aan appen achter het stuur

Even snel een appje lezen of een foto op Instagram bekijken terwijl je achter het stuur zit: Nederlanders maken zich er massaal schuldig aan. Twee derde van de bestuurders doet het weleens, met alle gevolgen van dien. Is daar echt niets tegen te doen?

Hoofddorp

Of Lucas de Jong (19) weleens stiekem gebruikmaakt van sociale media in het verkeer? Een guitige lach verraadt het antwoord. ‘Normaal heb ik mijn telefoon tussen mijn benen liggen, maar ik probeer hem steeds vaker ergens anders te leggen’, zegt hij snel. ‘Bijvoorbeeld op de bijrijdersstoel, zodat ik ervan afblijf.’ Terwijl hij met een soepele handbeweging de tank van zijn Mini Cooper volgooit bij het benzinestation in Hoofddorp, vertelt hij hoe het laatst bijna misging: ‘Er stond file, ik lette niet goed op en reed bijna op de bumper van de auto voor me in.’ Wat er zo dringend was, weet hij niet meer precies. ‘Waarschijnlijk een foto die via Snapchat binnenkwam, of even een afspraak verzetten via WhatsApp.’

De Jong is bij lange n..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .