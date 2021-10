Wie zijn de Oeigoeren in Nederland? Esa Sawut deed aangifte van bedreiging en chantage tegen de Chinese overheid

Op 25 februari 2021 erkende het Nederlandse parlement, als eerste land in Europa, dat de behandeling van de Oeigoeren door China neerkomt op genocide. Het is niet aannemelijk dat China zich hier iets van zal aantrekken.

Erkin Vizur (42) en zijn vrouw Ayshemjul (40) en hun drie kinderen. Hij vluchtte naar Turkije, waar hij zijn huidige vrouw ontmoette. Elf jaar geleden kwamen beiden naar Nederland, waar zij hun drie kinderen kregen. Zijn broer heeft acht maanden in een kamp gezeten. De vader van Ayshemjul moest naar een kamp, omdat hij een baard droeg. Kort na zijn vrijlating overleed hij. Haar zus moet elke maand naar het politiebureau om informatie over hen te geven. Hierbij wordt zij mishandeld en moet zij soms een hele dag op een stoel blijven zitten totdat zij flauwvalt. Afgelopen Suikerfeest kreeg Vizur een sms-bericht waarin hij gefeliciteerd werd met het Suikerfeest en dat die persoon zijn zus kende. Hij heeft hier niet op gereageerd.

Oost-Turkestan, de bakermat van de Oeigoeren, werd in 1949 door Rusland en China verdeeld en door China met geweld ingelijfd. Het belang voor China was duidelijk; Oost-Turkestan is een strategisch gelegen ‘poort naar het Westen’. De autonome regio, die helemaal buiten de Chinese Muur valt, kreeg de naam Xinjiang, wat nieuwe grenzen betekent. Er wonen 11 miljoen mensen. De meerderheid is Oeigoers, maar er wonen ook Mongolen, Kirgiezen, Tataren en Kazachen. De meeste Oeigoeren zijn moslim.

Begin 2000 trok China de teugels aan. Vrouwen mochten geen hoofddoekjes meer dragen en mannen geen baard. Voor de klas mogen alleen nog maar Chinese leerkrachten staan en die mogen alleen Mandarijn spreken; het Oeigoers, een Turkse taal, is inmiddels verb..

