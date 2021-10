Kankerpatiënt Olga liep corona op in het ziekenhuis. Haar zoon vraagt zich nu af: waarom daar geen QR-code?

Niet iedereen is gevaccineerd. Ziekenhuizen moeten daarom een nieuwe afweging maken tussen privacy en gezondheid. Mag een patiënt gevaar lopen doordat een ander geen prik heeft gehad? Ernaar vragen mag vanwege privacy niet. ‘Waarom worden patiënten bij opname niet getest?’

Maastricht

Het zal je maar gebeuren. Dat je in het ziekenhuis besmet raakt met corona, na een hersenoperatie. Het overkwam Olga Laval (73) in juli in het UMC Maastricht. Ze overleed er niet aan, het virus verzwakte haar wel.

Vanwege de besmetting kon de familie ook niet goed afscheid van haar nemen, zegt haar zoon Janot Laval (50). Soms herkende hun moeder haar naasten niet, als ze haar bezochten op de isolatieafdeling, met het verplichte haarnetje, mondmasker en een soort duikbril op.

spanning

Het Maastricht UMC test patiënten niet standaard bij binnenkomst, alleen voorafgaand aan een operatie of als ze klachten hebben. Onder het personeel is de vaccinati..

