Is de coronapas discriminatie? Ja, maar dat mag soms, oordeelt de rechter in kort geding Waku Waku

Utrecht

Werd de discussie over de coronapas in politiek Den Haag veelal teruggebracht tot praktische details – wel of geen check op het terras en voor een bezoek aan het toilet – vandaag vormt de kleine rechtszaal in Utrecht het toneel voor een grote, principiële discussie, constateert de rechter. Tot ongeloof van de aanwezigen oordeelt de rechtbank dat inderdaad sprake is van onderscheid – discriminatie – tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden en tussen restaurants die de coronapas wel controleren en die dat niet doen. Maar dat onderscheid is niet onrechtmatig. ‘Op basis van wat Waku Waku heeft aangevoerd, kan niet worden gezegd dat de grens van de redelijkheid is overschreden.’

Al dagen bevinden de eigenaren van het veganistische r..

