Online gokken is vanaf vrijdag legaal: ‘Aantal gokverslaafden gaat toenemen’

Vanaf vandaag is online gokken in Nederland niet langer verboden. Fred Steutel, directeur van verslavingskliniek Hervitas, vreest een toename van het aantal gokverslaafden.

In België is het normaal: gokreclame op voetbalshirts, zoals dat van Club Brugge.

Den Haag

Zo’n twee miljoen Nederlanders zeggen wel eens online te gokken. Met dat gokken wordt door aanbieders goed geld verdiend: zo’n 600 tot 800 miljoen per jaar. Dit gebeurde tot vandaag altijd op buitenlandse websites, want officieel mocht het niet. Maar vanaf vandaag mogen tien verschillende aanbieders legaal de Nederlandse markt op. Als het aan de Kansspelautoriteit ligt, is dat pas het begin. ‘Spelers moeten iets te kiezen hebben. Dat zijn ze gewend uit het illegale aanbod in Europa. Het zou mooi zijn als we medio volgend jaar een ruimere keuze hebben voor de spelers’, zegt voorzitter René Jansen tegen de NOS. Nu bestaat dit aanbod vooral uit wedden op sportwedstrijden, poker, roulette en bingo.

