Rechter: Utrechts restaurant Waku Waku blijft dicht

Het restaurant Waku Waku in Utrecht blijft voorlopig gesloten. Dat heeft de bestuursrechter in Utrecht donderdag bepaald. De gemeente sloot het etablissement dinsdag omdat de eigenaren hun gasten niet willen controleren op een coronatoegangsbewijs. Dat is sinds zaterdag verplicht.

Waku Waku wil gasten niet controleren omdat daarmee gediscrimineerd zou worden en heeft aangegeven ook niet van plan te zijn dat te doen. Volgens de rechter heeft de burgemeester gerechtvaardigd ingegrepen. De huidige controlemaatregel is door de minister van Volksgezondheid ingevoerd ter bestrijding van het coronavirus en de gemeenten zijn verantwoordelijk voor de handhaving.

Volgens Waku Waku is de maatregel een inperking van grondrechten en wordt er met twee maten gemeten: bijvoorbeeld supermarkten en warenhuizen, waar ook veel mensen samenkomen, hoeven niet te controleren.

Eén lijn trekken

De rechter is niet degene die bepaalt wat de beste manier is om de pandemie te bestrijden, aldus de rechter in zijn uitspraak. "Wat de rechter doet is toetsen of de maatregelen van de minister redelijk zijn." Waku Waku stelt terechte vragen over het huidige beleid, vindt hij, maar de minister mocht één lijn trekken voor alle restaurants. Die lijn is het laten vervallen van de 1,5 meter-regel en daarvoor in de plaats het controleren van een toegangsbewijs.

De eigenaren van het restaurant zijn "enorm teleurgesteld", lieten zij direct na afloop via hun woordvoerder weten. "Ze gaan zich een paar dagen terugtrekken, maar zijn nog niet klaar en blijven strijden." De woordvoerder laat weten dat er naar vervolgstappen gekeken wordt. Beroep tegen de uitspraak is overigens niet mogelijk.

De uitspraak is voor burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht een bevestiging dat de gemeente juist heeft gehandeld. "Ik ben mij ervan bewust dat de maatregelen om het coronavirus te bestrijden ingrijpend zijn. Ze zijn er in het belang van ons allemaal en wij moeten ons eraan houden."