Human Rights Watch: Al-Shabaab gebruikt kindsoldaten in conflict in Mozambique

In Mozambique worden jongens ontvoerd en ingezet als kindsoldaten door Al-Shabaab, een aan ISIS-gelieerde terroristische groepering. Dat meldt Human Rights Watch. De jongens vechten gedwongen mee in het conflict met de Mozambikaanse overheid.

Een jongen tekent een symbool voor 'geen wapens' in een opvangkamp voor gevluchte personen in Mozambique.Â

Pemba

Al vier jaar lang is het noorden van Mozambique in de greep van geweld tussen de jihadistische strijders van Al-Shabaab en Mozambikaanse overheidstroepen. Volgens de Verenigde Naties zijn meer dan 2500 mensen om het leven gekomen en 700.000 mensen op de vlucht geslagen, waarvan bijna de helft kinderen. De lokale bevolking heeft zwaar te lijden onder het conflict, doordat Al-Shabaab hun dorpen platbrandt en inwoners onthoofdt. Beide kanten in het conflict maken zich schuldig aan mensenrechtenschendingen.

Volgens Human Rights Watch zijn in de noordelijke provincie Cabo Delgado honderden jongens ontvoerd, onder wie kinderen van nog maar twaalf jaar oud. Ooggetuigen, die zelf zijn ontvoerd en later ontsnapt, vertelden aan de organisatie ..

