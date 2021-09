‘Leer kinderen op school omgaan met klimaatcrisis’

Den Haag

Hoe bouw je onderwijs voor een duurzame samenleving op? Docentenorganisatie Teachers for Climate heeft een standaard ontwikkeld om schoolleiders, leerkrachten en politici hierbij te helpen. Dit model voor ‘transformatief duurzaam onderwijs’ wordt vrijdag gepresenteerd. Er is een Nederlandse en een Engelse versie gemaakt.

‘Voor veel scholen betekent duurzaamheid een paar zonnepanelen op het dak en af en toe een lesje over de plasticsoep. Veel meer is het vaak niet’, zegt Camelia Constantinescu, onder wiens leiding de standaard is gemaakt.

Zij is taalkundige, curriculumontwerper voor de International Baccalaureate Organisation in Den Haag en maakt deel uit van Teachers for Climate. Dit is een netwerkorganisatie van duurza..

