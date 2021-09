Extraparlementair met Den Uyl en De Geer

Na zes maanden vruchteloos formatieoverleg zijn er nog twee mogelijkheden over: nieuwe verkiezingen of een extraparlementair kabinet. Nieuwe verkiezingen zouden een novum zijn. In de parlementaire geschiedenis is het niet eerder voorgekomen dat het formeren van een kabinet onmogelijk bleek. In 1977 duurde het lang voor er een kabinet kwam, in 2017 nog langer, maar uiteindelijk kwam er een. Het kabinet-Van Agt I (1977-1981) werd 208 dagen na de verkiezingen beëdigd, het kabinet-Rutte III (2017-2021) 225 dagen na de verkiezingen. Als er op 28 oktober nog geen kabinet is, zal de huidige formatie het duurrecord verbreken.

Als er een kabinet komt, zal dat waarschijnlijk extraparlementair zijn. Een extraparlementair kabinet is een kabinet dat b..

