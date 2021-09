Uiterlijk 6 oktober uitspraak in kort geding tegen invoering coronapas

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag doet uiterlijk woensdag 6 oktober uitspraak in het kort geding tegen de invoering van het coronatoegangsbewijs. De rechter zei na afloop van de fors uitgelopen zitting dat ze veel moet afwegen.

Den Haag

Advocaat Bart Maes, die het kort geding tegen de Nederlandse staat voerde, eist dat de invoering van de coronatoegangspas wordt opgeschort tot aan een bodemprocedure.

Maes: ‘Heel veel mensen die niet gevaccineerd zijn voelen zich, net als wij, enorm gediscrimineerd en worden weggezet als tweederangsburgers’, opende Maes zijn pleidooi. ‘We zitten in de staart van de coronacrisis, de crisis is eigenlijk al voorbij. Na anderhalf jaar coronamaatregelen waarvan de meeste niet of nauwelijks iets positiefs hebben bijgedragen aan het oplossen van de pandemie, heeft het demissionaire kabinet het laatste monster gebaard: de coronapas, inmiddels ook al omgedoopt tot de apartheidspas.’

De advocaat uit Breda vindt de controles op QR-codes in on..

