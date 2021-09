Celstraf voor gooien van stenen naar stadsbus in Emmeloord

Voor het gooien van stenen naar een stadsbus in Emmeloord, is dinsdag een 20-jarige inwoner van die stad veroordeeld tot achttien maanden jeugdgevangenis, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Lelystad

De rechtbank Midden-Nederland beschouwt de daad als poging tot doodslag. Eén van de stenen, die de grootte van een stoeptegel had, ging dwars door de ruit en raakte een jong meisje tegen het hoofd. Zij liep daarbij een hersenschudding op en kampt nog dagelijks met hoofdpijn en duizeligheidsklachten, waardoor ze bijna niet kan functioneren. Het incident gebeurde op 26 januari dit jaar, de man gooide samen met iemand anders de stenen.

De verdachte vertelde even later aan een vriend dat hij een steen door een busruit had gegooid en liet hem er een filmpje van zien. De rechtbank ging niet mee in het verhaal van de verdachte dat hij lager dan het raam had willen gooien en vanuit een impuls handelde. Door met een steen naar een ri..

