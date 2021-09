‘Christelijke jongeren werken nog te vaak in buitenlandse weeshuizen’

Nederlandse jongeren moeten stoppen met vrijwilligerswerk in buitenlandse weeshuizen, stelt een coalitie van kinderrechtenorganisaties woensdag in een open brief in het Nederlands Dagblad. Hun nieuwe campagne tegen ‘weeshuistoerisme’ richt zich specifiek op christelijke jongeren en kerken.

Amersfoort

De open brief is een initiatief van Better Care Network Netherlands (BCNN), een samenwerkingsverband van negen kinderrechtenorganisaties waaronder Defence for Children, Red een Kind en SOS Kinderdorpen. De brief is inmiddels ook ondertekend door 44 andere organisaties, zoals UNICEF Nederland en de politieke jongerenorganisaties van CDA, ChristenUnie en SGP.

Elk jaar gaan naar schatting nog duizenden Nederlandse jongeren naar het buitenland om een steentje bij te dragen in een weeshuis. BCNN voert al jaren campagne tegen dit vrijwilligerswerk. ‘Maar de slogan ‘stop weeshuistoerisme’ sloeg niet goed aan bij alle jongeren. Juist jongeren die vrijwilligerswerk doen vanuit hun geloof, hebben het gevoel een bijdrage te leveren aan een..

