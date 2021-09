Gemeente Utrecht sluit restaurant Waku Waku dat bezoekers niet wil controleren

Er zijn veel belangstellenden aanwezig bij het restaurant. Ook staan er agenten en andere handhavers.

Burgemeester Sharon Dijksma had al eerder tot de sluiting van Waku Waku besloten omdat de exploitant de CoronaCheck-app niet wilde controleren. Eigenaar Floris Beukers zei dat hij dat niet deed omdat hij dan onderscheid zou maken tussen mensen met en zonder CoronaCheck-app. Daar voelt Beukers niets voor, hij ziet dat als discriminatie. Het restaurant had maandagavond moeten sluiten van de burgemeester, maar het bleef open tot 23.00 uur, zonder ingrijpen van de politie.

Intimiderende toon

De gemeente stelt dat afgelopen donderdag een eerste gesprek met de ondernemer is gevoerd over het handhaven van de coronatoegangsbewijzen en dat de exploitant toen liet weten uit principe niet te controleren. Volgens de gemeente was sprake van "een intimiderende toon in de richting van de aanwezige handhavers". Op zaterdagavond constateerden handhavers dat gasten van Waku Waku inderdaad geen coronatoegangsbewijs hoefden te tonen.

Zaterdag moest ook het restaurant Moeke in Nijmegen gedwongen sluiten, omdat bij twee gemeentelijke controles bleek dat klanten van Moeke niet was gevraagd naar hun coronatoegangsbewijs toen ze de zaak binnen gingen. De uitbater van de horecagelegenheid stapte toen direct naar de rechtbank om het sluitingsbevel aan te vechten. Na de toezegging van Moeke om een bord bij de ingang met de tekst ‘voor Moeke hoef jij je niet te bewijzen’ weg te halen en klanten er juist op wijzen dat ze alleen naar binnen mogen als ze een geldige toegangspas hebben, besloot burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen de sluiting op te heffen.

Omdat volgens de advocaat van Moeke nog veel meer horecazaken duidelijkheid willen of een burgemeester "zo’n drastische maatregel als directe sluiting" kan nemen bij overtreding van coronaregels, wil hij dat de voorzieningenrechter een oordeel velt over de actie van zaterdag bij het Nijmeegse restaurant. De rechtbank maakt dat vonnis uiterlijk volgende week zondag bekend.