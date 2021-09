Recordaantal buren viert feest

• 27 september 2021, 02:01

Burendag in Middelburg afgelopen zaterdag. In totaal deden honderdduizenden mensen mee aan het evenement dat in het teken staat van buurtcontact. Buurtgenoten dronken samen koffie, hielden een tuinfeest, deden spelletjes of gingen samen klussen. En juist deze zaterdag was de eerste dag dat er geen anderhalve meter afstand meer gehouden hoefde te worden. Dit jaar deden meer dan 6300 buurten mee, een record. De kernboodschap blijft: kijk naar elkaar om en dat begint in je eigen buurt, zei een woordvoerster van het Oranje Fonds, een van de organisatoren. <