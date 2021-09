Keijzers vertrek zat eraan te komen. Hoe nu verder met de volkspoliticus, het CDA en de formatie?

Den Haag

Was het een zelfgekozen exit of een ongeluk dat stond te gebeuren? Na een explosief interview in De Telegraaf is staatssecretaris zaterdag de facto op staande voet ontslagen door premier Rutte. Keijzer uitte in dat interview kritiek op het coronatoegangsbewijs dat zaterdag verplicht is geworden voor bezoekers van onder meer horeca en bioscopen. ‘Ik vind dat we daar andere besluiten over moeten gaan nemen’, zei ze over het invoeren van de coronapas. Het resulteerde in een abrupt vertrek van Keijzer uit het kabinet Rutte III.

op ramkoers

Het is geen geheim dat Keijzer op ramkoers lag binnen het kabinet. In het najaar al verzette ze zich tegen de verlenging va..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .