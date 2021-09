Een list, chantage of een mooi cadeau?

Als PowerField een groot zonnepark mag ontwikkelen in Oost-Groningen, krijgt het noodlijdende regionale Ommelander Ziekenhuis miljoenensteun. De constructie is nieuw én omstreden. ‘Zorg, daar heb je recht op. Daarvoor moet je niet afhankelijk zijn van een commercieel bedrijf.’

De geploegde grond op de achtergrond is bestemd voor de bouw van een zonnepark als noodsteun aan het regionale Ommelander Ziekenhuis.

Groningen

‘Als het te mooi lijkt om waar te zijn, wat is het dan meestal?’ Tim van Bostelen, CDA-raadslid in de gemeente Oldambt, stelde de retorische vraag vorige week aan de gemeenteraad. Dat zonneparkontwikkelaar PowerField zomaar 20 miljoen euro zou overmaken aan het noodlijdende Ommelander Ziekenhuis in Scheemda, zonder tegenprestatie, daar moest wel een addertje onder het Oost-Groningse gras zitten.

Daarom kwam het aanbod van PowerField als een geschenk uit de hemel. ‘Een onverwacht plan’, erkende Sanders. Ongebruikelijk ook, niet eerder vertoond. ‘Maar we zijn toch gaan praten, want we willen er alles aan doen om het ziekenhuis verder te helpen.’

draagvlak

Opmerkeli..

