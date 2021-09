Jongeren in actie voor het klimaat

Ongeveer vierhonderd scholieren en andere belangstellenden zijn vrijdagmiddag in Utrecht bij elkaar gekomen op het Jaarbeursplein. Ze wilden laten zien dat ze het schandalig vinden dat er ‘zo weinig’ wordt gedaan tegen klimaatverandering. Met hun zogenoemde klimaatstaking pleiten ze voor meer actie. Scholierenbeweging Fridays for Future heeft het protest georganiseerd. In tientallen andere landen zijn soortgelijke demonstraties. In Utrecht droegen de jongeren spandoeken met zich mee, met leuzen als: ‘Wees geen oen, denk groen’ en ‘We are skipping our lessons to teach you one’. Ook waren er jonge kinderen en volwassenen aanwezig. Aansluitend aan de bijeenkomst was er een wandeltocht door de stad. <