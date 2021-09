Hercules met ‘defensiespul’ naar Libië

Den Haag

De vlucht was op 20 september en werd opgemerkt door vliegtuigspotters. Een C-130-transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht (de G-273 ‘Ben Swagerman’) keerde ’s avonds laat weer terug op de thuisbasis in Eindhoven waarbij opviel dat de baanverlichting was uitgeschakeld.

Woordvoerster Sündüz Celen van het ministerie van Defensie bevestigt desgevraagd de vlucht. ‘Het ging om bevoorrading van onze ambassade in Tripoli.’ Aan boord waren ‘bijzondere defensiespullen’, aldus Celen. ‘Dat kunnen wapens, munitie of zelfs voertuigen zijn. In ieder geval was het geen toiletpapier of hagelslag.’

Lars Timmers, de Nederlandse ambassadeur in Libië, en zijn staf worden in en om de ambassade in Tripoli beveiligd door leden van de Brigade Spec..

