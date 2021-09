Zieligheid en hulpeloosheid, dat zal je eigen schuld wel zijn; alles is hier toch goed geregeld?

Niet zielig doen; het zal je eigen schuld wel zijn. Zo reageert de samenleving op medemensen in de knel. Het vertrouwen in de welvaartsstaat wreekt zich op degenen die niet in die welvaart delen. Zij zullen hun zaakjes zélf wel niet goed geregeld hebben; aan de staat van dit land kan het toch niet liggen?

Op de avond voor Prinsjesdag zond NPO2 Alleen tegen de staat uit. In aankondigingen heette het ‘een documentaire over het toeslagenschandaal’. Dat trekt dus weinig publiek: 241.000 kijkers. Veel Nederlanders zijn die affaire zat. Het kabinet is erover gevallen, en dat duurt nu al te lang; het moet maar eens voorbij zijn, je kunt niet blijven chagrijnen. De mantra ‘toeslagenschandaal’ zal nog wel lang gebruikt worden om een onderbuikse afkeer uit te drukken van politiek en overheid in het algemeen, en van de Belastingdienst en premier Mark Rutte in het bijzonder. Maar het is niet zo dat die afkeer duurzaam en volksbreed voortleeft. En wat er nou precies zo schandalig was, zal ook snel in de vergetelheid raken.

De houding van Rutte – ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .