Academische ziekenhuizen wacht ‘grootste staking ooit’, alleen spoedeisende hulp beschikbaar

Op veel afdelingen worden zogeheten zondagsdiensten gedraaid. Dat betekent dat alle planbare zorg vervalt en alleen spoedeisende hulp beschikbaar is. De ziekenhuismedewerkers vragen met de staking om ‘eerlijkere arbeidsvoorwaarden, zoals een fatsoenlijke loonsverhoging’ voor alle medewerkers en goede afspraken om de werkdruk te verlagen. ‘Nooit eerder werd er in Nederland zo grootschalig gestaakt door medewerkers van de academische ziekenhuizen’, aldus de zorgbond.

Den Haag

Medewerkers van de academische ziekenhuizen in Amsterdam (VU en AMC), Leiden, Utrecht, Groningen, Rotterdam en Maastricht bereidden de afgelopen weken een zondagsdienst voor op een doordeweekse dag. ‘Dit is het ultieme stakingsmiddel in de zorg. Alle planbare zorg vervalt en alleen opnames op de spoedeisende hulp, intensive care, oncologie, hartbewaking en de kraam/couveuse-afdeling draait door’, aldus FNV.

Verschillende afdelingen, zoals radiologie, operatiekamers, laboratoria en verpleegafdelingen zijn dinsdag gesloten. Volgens de bond verschilt dit per ziekenhuis. ‘Ook op afdelingen die niet volledig sluiten, is de kans groot dat afspraken niet door kunnen gaan, omdat die afhankelijk zijn van afdelingen waar wel wordt gestaakt.’

