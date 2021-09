Asielsysteem loopt over: reguliere opvang zit vol, asielzoekers moeten naar noodlocaties

De reguliere asielopvang kan de instroom niet meer aan. Zo’n tweehonderd asielzoekers zijn dinsdagavond naar de noodopvanglocatie in Heumensoord, bij Nijmegen, gebracht. Eigenlijk was die locatie alleen bedoeld voor inderhaast geëvacueerde Afghanen.

Den Haag

Eind augustus waarschuwden minister Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) en staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid, VVD) er al voor: over een paar weken kunnen asielzoekers mogelijk niet meer worden opgevangen. Het ‘uiterste onwenselijke scenario’ van crisisnoodopvang dreigt, zoals het opvangen van asielzoekers in sporthallen waar minimale voorzieningen aanwezig zijn. Zover is het nog niet, maar het Nederlandse asielsysteem staat zwaar onder druk.

De tweehonderd asielzoekers moesten dinsdagavond naar Heumensoord, omdat de reguliere opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vol zitten. Volgens een woordvoerder van het COA is het de bedoeling dat de groep ongeveer vijf dagen in het Nijmeegse bos..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .