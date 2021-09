‘Vertel het verhaal bij duurzame producten’

Nederlanders kopen steeds meer voedingsmiddelen met een duurzaamheidskeurmerk, maar biologische producten zijn nog niet erg in trek. ‘Supermarkten hebben de verantwoordelijkheid om het verhaal bij duurzame producten te vertellen. Praat niet over de kosten van producten, maar over de waarde.’

Amersfoort

‘Ik ben door de jaren heen duurzamer gaan consumeren’, vertelt Jessica van Dam-Wisse. Ze heeft net haar fiets voor duurzaam warenhuis Nieuw Mos in Amersfoort neergezet, om daar boodschappen te doen. Zij en haar man stapten op het eten van biologisch vlees over na het lezen over een varkensflat. Inmiddels eten ze niet alleen ander vlees, maar ook minder vlees.

Consumenten kochten in 2020 voor 21 procent meer aan duurzaam voedsel in supermarkten dan in 2019. Voor gangbare voeding was de toename bijna 7 procent. Dit blijkt uit de Monitor Duurzaam Voedsel 2020 van Wageningen University & Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwalit..

