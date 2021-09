Aanpassing van grenscontrole is niet nodig

Den Haag

Dat is niet in strijd met het verbod op discriminatie en daarom hoeft de dienst de controles niet te veranderen, heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald. Enkele burgers en maatschappelijke organisaties, waaronder Amnesty International en RADAR, hadden een zaak aangespannen tegen de marechaussee. De klagers zeggen dat de marechaussee aan etnisch profileren doet. Mensen met een donkere huidskleur worden volgens hen eerder uit de rij gepikt dan anderen. De klagers zeggen dat dit discriminatie is en eisten dat dit stopt. De marechaussee, die wordt verdedigd door landsadvocaat Cécile Bitter, bestreed dat er wordt gediscrimineerd op basis van etniciteit.

‘Deze uitspraak is een enorme gemiste kans voor Nederland. De deur voor dis..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .