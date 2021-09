Op de intensive care door corona, maar nog steeds geen vaccin willen

Voor de meeste coronapatiënten in de ziekenhuizen geldt dat óf de taal óf wantrouwen de grote drempel is voor het laten vaccineren. Verpleegkundigen spreken met hen daarover, maar dat blijkt vaak lastig.

Gouda

Of ze zich straks na haar opname wél zal laten vaccineren? De vrouw, covidpatiënt, denkt na over de vraag, liggend in haar ziekenhuisbed. Ze hecht aan haar privacy en wil niet met haar naam in de krant. ‘Nee’, besluit ze. ‘Ik denk van niet.’ Veel meer wil ze er niet over zeggen. ‘Waarom stel je die vraag eigenlijk?’

Een ernstig verloop van de ziekte is deze patiënt bespaard gebleven. Vanmiddag mag ze het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda verlaten. Maar na benauwdheid, vier dagen in corona-isolatie op deze eenpersoonskamer en een komen en gaan van verpleegkundigen, geanonimiseerd door masker, schort en spatbril, wijst ze een vaccin nog steeds af. Het advies voor optimale bescherming is om ook na infectie nog een prik te halen.

In Nederla..

