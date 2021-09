‘Dit is geen land van uitslovers’

Premier Rutte mag dan graag over ‘de hardwerkende Nederlander’ spreken, volgens historicus James Kennedy is dit zelfbeeld overdreven positief. Hij verdiepte zich in het arbeidsethos en de volksaard van Nederland. ‘Traditionele familiewaarden zijn hier belangrijker dan in Amerika.’

Utrecht

Het was even wennen toen James Kennedy (58), hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, in juni 2003 vanuit Amerika naar Nederland verhuisde voor een baan als hoogleraar aan de Vrije Universiteit. Kennedy stond in de startblokken om die zomer eens goed door te buffelen. Tot een collega hem sussend toesprak: het is al juni, eerst maar eens op zomervakantie en bij het nieuwe collegejaar in september zien we wel weer verder.

Een kleine twintig jaar later kan Kennedy nog smakelijk lachen om de anekdote. Het was de eerste cultuurclash tussen hem en het Nederlandse arbeidsethos. Hoewel geboren in Orange City, een stad met Nederlandse wortels, zou Kennedy zich nog vaker verbazen: Nederlanders die al..

