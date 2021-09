Joël Voordewind aan de slag bij ZOA: ´Hoop wat te kunnen doen voor vluchtelingen die alles zijn kwijtgeraakt´

Na 25 jaar in de politiek zet Voordewind de stap naar de noodhulpverlening. Zelf vindt hij het een logische keuze. ‘Eigenlijk zet ik mijn werk voort; nu niet meer vanuit het parlement, maar dichter op de praktijk.’

Voordewind onderscheidde zich in zijn politieke loopbaan als buitenlandwoordvoerder in de Tweede Kamer. Hij zette zich in voor de situatie van vluchtelingen overal ter wereld. Mede op zijn aandringen kwam de Dutch Relief Alliance (DRA) tot stand. Daarin werken Nederlandse hulporganisaties, waaronder zijn nieuwe werkgever ZOA, met steun van de Nederlandse overheid samen om te helpen in crisisgebieden. ‘ZOA is wereldwijd actief in de moeilijkste crisisgebieden, gedreven vanuit een diepe christelijke overtuiging. Dat sluit g..

