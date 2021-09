Oud-piloot Julio Poch vraagt hogere vergoeding voor schade

De Nederlands-Argentijnse oud-piloot Julio Poch is minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) erkentelijk voor de tegemoetkoming van 700.000 euro voor de acht jaar dat hij in Argentinië onterecht in de cel zat. Maar het is niet genoeg om de kosten te dekken.

Amsterdam

Volgens Pochs advocaat Geert-Jan Knoops is het bedrag niet toereikend voor de advocaatkosten en de opgelopen schulden in die periode. ‘Omdat het besluit van de minister onherroepelijk is, hopen we daarom nu op een aanvullend besluit’, aldus Knoops.

Poch zat in de gevangenis voor mogelijke betrokkenheid bij de ‘dodenvluchten’ in Argentinië ten tijde van het regime van Jorge Videla, in de jaren tachtig. Hij werd vrijgesproken. Het bedrag is voor een deel gebaseerd op de jaren dat de oud-piloot onterecht heeft vastgezeten, het andere deel betreft een vergoeding voor zijn advocaatkosten. ‘Niet alleen mijn kantoor heeft hem bijgestaan, ook een advocaat in Argentinië en een in Spanje waar Poch destijds werd aangehouden.’ Knoops rekent ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .