Herinner de namen

Koning Willem-Alexander heeft zondag in Amsterdam het Holocaust Namenmonument onthuld. Daarna sprak hij met overlevenden van de Tweede Wereldoorlog. Op het monument staan in muren van baksteen de namen gegraveerd van 102.000 Joden en 220 Sinti en Roma die door de Holocaust omkwamen, met hun geboortedatum en hun leeftijd bij overlijden. De muren vormen de vier letters van het Hebreeuwse woord lezecher, in memoriam. <