Stuklopen op de digitale QR-code. ‘Als het me na uren proberen niet lukt, word ik boos op mezelf’

Vrijwilligers geven in de bibliotheek van Burgum aan ouderen uitleg over de QR-code en andere digitale onderwerpen.

Burgum

Een digibeet kun je haar niet meer noemen, de 79-jarige Baukje van der Kamp. De Friese dame staat zaterdagochtend in de bibliotheek van Burgum, bij de jaarlijkse inschrijfochtend voor computerlessen. Ze heeft er in het verleden al wat cursussen gevolgd en is inmiddels een stuk vaardiger dan leeftijdsgenoten.

Toch wil het downloaden van die vermaledijde QR-code, om aan te tonen dat ze is gevaccineerd, niet vlotten. De smartphone die ze met haar man Tjeerd deelt, een afdankertje van een van de kleinkinderen, ligt nog thuis, anders had ze het probleem zo kunnen laten zien. ‘Wat ik ook doe, ik krijg het niet voor elkaar. Ik moet onze codes maar uitprinten.’

Het tonen van de coronapas – vanaf zaterdag verplicht bij bezoek aan de horeca, b..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .