Luchtmobiele Brigade was klaar voor Kabul

Ede

Die onthulling deed brigadegeneraal Cas Schreurs, commandant van 11 Luchtmobiele Brigade, zaterdag desgevraagd in de marge van de Airborne-herdenking in Ede. Honderd rode baretten waren aangewezen om de Nederlandse commando’s te helpen bij de evacuaties van Nederlanders en Afghanen, aldus Schreurs. ‘Wij zouden de beveiliging van het vliegveld op ons nemen. Uiteindelijk was het niet nodig omdat de Amerikanen zich terugtrokken. Zo’n snelle wending had niemand voorzien.’

Market Garden

De Luchtmobiele Brigade organiseert samen met de gemeente Ede de jaarlijkse Airborne-herdenking op de Ginkelse Heide. Honderden parachutisten sprongen zaterdag onder een stralende hemel uit transportvliegtuigen. Net als hun 2..

