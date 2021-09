De wagen van de wederopbouw werd na de oorlog Nederlands lievelingsauto

Duitsland – Nederland is een serie over het gemeenschappelijk verleden van beide landen, met het oog op de Bondsdagverkiezingen van 26 september. Aflevering 12: de Volkswagen in Nederland.

Keverliefhebbers tijdens het Keverweekend in juni 2003 in Budel.

Tot de vele verenigingen die Nederland rijk is, behoort de Luchtgekoelde VW Club Nederland. Doel van de vereniging is ‘het behoud van de luchtgekoelde Volkswagen, zo origineel mogelijk’. Achtmaal per jaar ontvangen de leden het clubblad De Luchtboxer.

Het verhaal van de Luchtgekoelde VW Club Nederland begint op 11 april 1973, toen haar voorloper, de Nederlandse VW Brillenvereniging, werd opgericht. Het was een initiatief van enkele bezitters van zogeheten brilkevers, onder wie de secretaris van de vereniging, Wim Nieboer uit Groningen. De naam verwees naar een bepaald type Volkswagen, met een achterruit die door een spijl in tweeën was gedeeld. Wegens die brilvormige achterruit werd deze de brilkever genoemd. De bijnaam kever dankte de Vo..

