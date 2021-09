Strijden tegen misstanden in hondenland

Den Haag

Alle honden die in Nederland worden geboren of worden geïmporteerd, moeten vanaf 1 november een Europees paspoort hebben. Ze moeten gechipt zijn en geregistreerd. Zo wil de overheid de ongewenste fokkerij en handel in honden aan banden te leggen. De branche werkt aan een platform, Fairdog, dat broodfokkers en illegale handelaren de wind uit de zeilen moet nemen en de burger zekerheid geeft dat zijn Fikkie een goede jeugd heeft gehad en zich kan ontwikkelen tot een probleemloos lid van het gezin.

Om een eind te maken aan die ongewenste toestanden is de branche bezig een eigen transparant verkoopkanaal op te zetten: ‘Fairdog’. Fokkers, dierenartsen, wetenschappers, dierenbeschermers, organisaties van buitenlandse herplaatsers en die..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .