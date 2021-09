Donorkinderen willen omstreden ethicus niet in hun commissie: hij vindt dat ‘ze zich aanstellen’

Amsterdam

Voor veel donorkinderen die stuklopen in die zoektocht naar een biologische vader is de adviescommissie van de SDKB (Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting) een laatste strohalm. Dit onlangs benoemde driekoppige panel, bestaande uit een ethicus, een jurist en een pedagogisch deskundige, moet afwegen of de zwaarwegende redenen die donoren aanvoeren om anoniem te kunnen blijven, prevaleren boven het belang van een kind om te weten van wie hij afstamt. Het gaat hierbij om donoren die ooit als B-donor (bekende donor) doneerden, maar pas later voor anonimiteit kozen.

In 2018 verscheen een opiniestuk in NRC Handelsblad van de hand van Dondorp en Guido de Wert, beiden ethici aan de Universiteit Maastricht. Volgens Dond..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .